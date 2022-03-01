Монарх поддерживает усилия, направленные на прекращение войны. Все русские войска должны выйти с территории Украины.

Интересно Канада прекращает закупку российской нефти, – Трюдо

Княжество приняло и без промедления внедрило процедуры замораживания средств и введения экономических санкций, идентичных тем, которые вводят большинство европейских стран,

– говорится в сообщении.

"Элиты" страны-оккупантки любили отдыхать в Монако. Летом в местных бухтах было негде яблоку упасть из-за яхт звезд и олигархов.



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