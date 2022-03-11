Все это на фоне вторжения России в Украину. Любая прибыль оттуда компания направит на помощь Украине.

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Так, Herbalife приостановит операции во всех 62 центрах продаж. Также там прекратят поставки продукции в Россию.

"Мы осуждаем войну в Украине и поддерживаем международное сообщество, призывая к миру. Мы поддерживаем всех в регионе и мире, кто страдает из-за этой трагической потери жизней и гуманитарного кризиса", – говорится в заявлении компании.

К слову, Herbalife Nutrition работает в России с 1995 года и по состоянию на февраль 2022 года насчитывает примерно 44 тысячи активных дистрибьюторов в стране. Компания не имеет никакого производства в России – вся продукция, продаваемая на рынке, импортная.

Напомним! Более 150 компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, или же поставлять туда свою продукцию и сервисы.

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