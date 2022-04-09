В рамках военной помощи от ЕС уже выделили 1 млрд. евро на оружие для Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает 24 канал.

Заметьте Миллиард евро на оружие: Зеленский рассказал о деталях визита европейских руководителей в Киев

Евросоюз будет продолжать помогать Украине

Боррель заявил, что в ЕС постараются работать как можно скорее для того, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

А в ближайшие дни мы будем делать все для того, чтобы продолжать снабжать вас оружием. В рамках этой помощи, именно военной, мы уже предоставили 1 миллиард евро для того, чтобы страны-члены могли поставить то военное вооружение, в котором вы нуждаетесь, – заметил верховный представитель ЕС.

По его словам, ЕС через несколько дней планирует предоставить еще 500 миллионов евро на покупку конкретных видов вооружения, которое необходимо для борьбы с оккупантами. Боррель отметил, что, конечно, это военная помощь Евросоюзу, однако ее пытаются приспособить именно к нуждам Украины.

"Также мы должны говорить о том, каким образом должны быть наказаны военные преступники. Для этого мы должны сделать так, чтобы Международный уголовный суд начал свою работу. Но для того, чтобы подать материалы, нам нужно их собрать. Нам нужно собрать доказательства – свидетельства тех брутальных действий, которые были совершены не только в Буче, но и в других местах", – добавил чиновник.

Поэтому, по словам Борреля, ЕС должен работать вместе с генпрокурором Украины. Специалисты должны провести обучение и предоставить необходимое оборудование для того, чтобы тщательно задокументировать все зверства, которые оккупанты совершали в Украине, и передать доказательства Международному уголовному суду. Для этого отдельно было выделено 7 миллиардов евро.

"И мы будем продолжать свои усилия для того, чтобы наконец-то изолировать Россию от международного сообщества. Как вы знаете, это тоже требует усилий. Однако мир объединился в этих усилиях и две его трети буквально вчера проголосовали в ООН за то, чтобы исключить Россию из Международного комитета по правам человека", – отметил верховный представитель ЕС.

Боррель отметил, что он был глубоко шокирован тем, что услышал и увидел во время визита в Украину. По возвращении в Брюссель чиновник передаст не только просьбу Украины о помощи, но и эти ужасные факты.

По словам Борреля, уже с 11 апреля он будет общаться со своими коллегами по предоставлению всей необходимой помощи. Он подытожил, что эта война – это не только борьба украинцев против оккупантов, но и борьба за всех европейцев. Поэтому верховный представитель ЕС выразил искреннюю благодарность.

Смотрите брифинг Борреля и Шмыгаля: