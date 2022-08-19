В частности, создавать предприятия за границей вместе со странами ЕС и локализовать производства натовского оружия. Об этом заявил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в фейсбуке и предложил ряд первоочередных шагов.

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"Во-первых, ради безопасности целесообразно временно перенести украинские оборонные предприятия в соседние дружественные страны ЕС. Во-вторых, сосредоточиться на создании новых совместных оборонных предприятий Украины со странами ЕС и другими странами формата "Рамштайн". В-третьих, Украина должна уже сейчас работать над локализацией производства новейших натовских образцов оружия, которые она успешно применяет. Чем больше наших военных предприятий будет работать за границей, тем больше "бавовны" будет в россии", – заявил Палатный.

Он отметил, что украинское оружие уже хорошо проявило себя, а после победы спрос на него еще вырастет.

"Современные украинские разработки уже положительно проявили себя с самого начала войны. Мы с вами видели многочисленные кадры сожженной рашистской техники из "Стугны" и результаты работы "Нептуна". Видели, как защитники Украины отправили в известном направлении российские корабли. Также хорошие результаты на фронте демонстрирует РСЗО "Ольха", "Буревий", "Верба" и другие. И я убежден, что после нашей победы спрос на украинское оружие только вырастет. Потому что это будет оружие победы", – заявил Палатный.

Кроме того, руководитель "Украинской команды" отметил, что на применение западного оружия по территории россии существуют определенные ограничения, и это мешает Украине в борьбе.

"Украина должна стать глобальным игроком на рынке современного вооружения и восприниматься не как проситель, а как перспективный партнер", – подчеркнул Артур Палатный.

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