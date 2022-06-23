Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он говорит, что кафиры объявили огромную оперативную дугу – от Харькова, потом на Днепр, Кривой Рог, Николаев и Одессу – это сотни километров.
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"И если бы они действительно имели ударные мощности , то реализовали бы тот план, который декларировали", - считает эксперт.
Петр Черник подчеркнул, что тактический и частичный успех россиян – это скорее фронтовая конъюнктура, потому что фронт – это "живой организм".
"К тому же, наши военные также устают, 4 месяц войны – это утомительно для страны, которая не готовилась к такому противостоянию", – говорит он.
К этой минуте (завтра все может измениться) у российских военных крупных ударных группировок нет для совершения прорывных или наступательных операций вглубь Украины больше, чем на 100 километров – нет,
– считает Черник.
Однако, по его словам, нельзя недооценивать врага и нужно готовиться к тому, что такие ресурсы могут появиться.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Российские кафиры продолжают накапливать силы на Востоке Украины. Однако глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что ЗСУ следят за всеми передвижениями врага. "В самом деле, россияне подтягивают последние резервы, в ближайшее время мы остановим их", – заявил он.
- Российские оккупанты продолжают продвигаться в сторону населенного пункта Лисичанск Луганщины. По данным Института по изучению войны, россияне могут попытаться повторить ситуацию в Мариуполе.
- Гайдай подтвердил, что сейчас основные резервы российских захватчиков в Луганской области бросили на взятие Северодонецка. Кроме того, Тошковки и Золотого.
- Кроме того, Гайдай отметил, что в Северодонецке продолжаются уличные бои. Российские кафиры в очередной раз обстреливали поселки Синецкий и Павлоград, а также дважды уложили по заводу "Азот".
- По его словам, у российских захватчиков есть значительное преимущество в артиллерии, тяжелой технике и личном составе. Именно поэтому тактика, которую избрало украинское военное руководство, – правильная.
- Ранее Гайдай сообщал , что российские захватчики отказались от идеи форсирования реки Северский Донец. Такое решение было принято из-за возможных больших потерь личного состава и техники.
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