Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он говорит, что кафиры объявили огромную оперативную дугу – от Харькова, потом на Днепр, Кривой Рог, Николаев и Одессу – это сотни километров.

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"И если бы они действительно имели ударные мощности , то реализовали бы тот план, который декларировали", - считает эксперт.

Петр Черник подчеркнул, что тактический и частичный успех россиян – это скорее фронтовая конъюнктура, потому что фронт – это "живой организм".

"К тому же, наши военные также устают, 4 месяц войны – это утомительно для страны, которая не готовилась к такому противостоянию", – говорит он.

К этой минуте (завтра все может измениться) у российских военных крупных ударных группировок нет для совершения прорывных или наступательных операций вглубь Украины больше, чем на 100 километров – нет,

– считает Черник.

Однако, по его словам, нельзя недооценивать врага и нужно готовиться к тому, что такие ресурсы могут появиться.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Российские кафиры продолжают накапливать силы на Востоке Украины. Однако глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что ЗСУ следят за всеми передвижениями врага. "В самом деле, россияне подтягивают последние резервы, в ближайшее время мы остановим их", – заявил он.

Российские оккупанты продолжают продвигаться в сторону населенного пункта Лисичанск Луганщины. По данным Института по изучению войны, россияне могут попытаться повторить ситуацию в Мариуполе.

Гайдай подтвердил, что сейчас основные резервы российских захватчиков в Луганской области бросили на взятие Северодонецка. Кроме того, Тошковки и Золотого.

Кроме того, Гайдай отметил, что в Северодонецке продолжаются уличные бои. Российские кафиры в очередной раз обстреливали поселки Синецкий и Павлоград, а также дважды уложили по заводу "Азот".

По его словам, у российских захватчиков есть значительное преимущество в артиллерии, тяжелой технике и личном составе. Именно поэтому тактика, которую избрало украинское военное руководство, – правильная.

Ранее Гайдай сообщал , что российские захватчики отказались от идеи форсирования реки Северский Донец. Такое решение было принято из-за возможных больших потерь личного состава и техники.

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