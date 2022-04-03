Сообщения о тревоге начали появляться в 04:21 по Киеву. Об этом первым сообщили в КГГА.
Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов
В Украине раздаются сирены
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
– сообщили в КГГА.
Также сирена из-за угрозы ракетных обстрелов раздается на:
- Львовщине;
- Буковине;
- Тернопольщине:
- Винничине;
- Полтавщине;
- Житомирщине;
- Кировоградщине;
- Закарпатье;
- Одесщине;
- Днепропетровщине;
- Волыни;
- Хмельнитчине;
- Черкасщине;
- Ровенщине;
- Ивано-Франковсковщине;
- Сумщине.
Людей призывают находиться в укрытии отбоя воздушной тревоги.
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