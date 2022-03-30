Из-за угрозы атаки российских захватчиков в большинстве областей Украины сообщили о воздушной тревоге, информирует 24 канал.

Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Воздушная тревога в Украине

Об опасности примерно в 17:25 сообщили в таких городах:

  • Львов,
  • Хмельницкий,
  • Киев,
  • Днепр,
  • Запорожье,
  • Николаев,
  • Черкассы,
  • Винница,
  • Полтава,
  • Луцк,
  • Тернополь,
  • Ровно,
  • Ивано-Франковск,
  • Харьков.

Жителей этих городов и соответствующих областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Обратите внимание – Что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео