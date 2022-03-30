Из-за угрозы атаки российских захватчиков в большинстве областей Украины сообщили о воздушной тревоге, информирует 24 канал.

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Воздушная тревога в Украине

Об опасности примерно в 17:25 сообщили в таких городах:

Львов,

Хмельницкий,

Киев,

Днепр,

Запорожье,

Николаев,

Черкассы,

Винница,

Полтава,

Луцк,

Тернополь,

Ровно,

Ивано-Франковск,

Харьков.

Жителей этих городов и соответствующих областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Обратите внимание – Что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео