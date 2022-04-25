Около 6:30 утра на Востоке и Юге Украины раздались воздушные тревоги. А уже через пол часа сирены услышали в центральных регионах, а также на Севере. Около 7:20 объявили тревогу на Западе, передает 24 канал.

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Оставайтесь в укрытии до отбоя

Воздушная тревога была объявлена ​​в большинстве регионов Украины. В частности, в:

Киеве

Киевской области

Кировоградской области

Черкасской области

Винницкой области

Житомирской области

Сумской области

Харьковской области

Одесской области

Николаевской области

Запорожской области

Полтавской области

Днепропетровской области

Черниговской области

Луганской области

Донецкой области

Хмельницкой области

Волынской области

Львовской области

Ивано-Франковской области

Ровненской области

Тернопольской области

Отмечаем, что чрезвычайно важно оставаться в укрытии до сигнала об отбое воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь.

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