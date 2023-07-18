Социологическая компания YouGov провела новый опрос среди жителей Великобритании. Рекордное количество британцев считают, что Brexit был ошибочным решением.

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Что показал опрос

По данным опроса, вопреки незначительным экономическим выгодам от голосования за выход из ЕС в июне 2016 года, 57% британцев заявили, что решение о Brexit было ошибочным. Только 32% граждан считают это решение верным.

Более половины опрошенных, а именно 55%, заявили, что проголосовали бы за возвращение в ЕС. И 31% респондентов сказали, что остались бы вне блока, если бы референдум проводился сегодня.

В YouGov отметили, что результаты опроса показали "умеренное смещение" по сравнению с январем 2021 года, когда 49% респондентов заявили, что проголосовали бы за присоединение, а 37% – за выход из ЕС.

Власти Британии продолжают утверждать, что Brexit – лучший вариант

Премьер-министр Британии Риши Сунак в мае заявил, что Brexit приносит преимущества, ссылаясь на политику свободных портов и снижение НДС, которые, по его словам, сделают некоторые товары дешевле.

Экономисты же считают что свободные порты вряд ли будут способствовать росту британской экономики, но могут иметь ограниченную ценность как инструмент регионального развития. Кроме того, британские инвестиции в бизнес почти не выросли с середины 2016 года, в отличие от других развитых стран.

Отметим, что в конце октября 2022 года в центре Лондона состоялся многотысячный марш протестующих. Они потребовали вернуться в состав Европейского Союза.