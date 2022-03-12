В своем утреннем своде, 12 марта, Генеральный штаб ВСУ подчеркнул, что украинские бойцы продолжают давать достойный отпор врагу. Да и сами оккупанты , по крайней мере те, кто уже вступал в бои с ВСУ, испытывают незаурядную деморализацию.

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Оккупанты деморализованы и часто сдаются в плен

Российские военные уже понюхали пороха украинского. После непосредственных боев с ВСУ они часто становятся еще более деморализованными, а морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться.

В частности, фиксируются уже случаи, когда оккупанты начинают сдаваться в плен целыми группами.

Кроме того, в Генштабе отметили, что за последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника. Все они двигаются в направлении государственной границы.