Опрос проводился с 12 по 13 марта. В нем приняли участие 1 200 человек в возрасте от 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
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Украинцы не хотят соглашаться на условия России
- Реальным путем окончания Российско-Украинской войны большинство украинцев видит поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран (64%).
- Но почти треть считают, что стоит отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий.
- Между тем лишь 1% респондентов готов согласиться на большинство требований России.
Как украинцы видят окончание войны / инфографика "Рейтинг"
Украинцы хотят вернуть Донбасс и Крым
При этом Украинцы совсем не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс: большинство считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). В этом уверены жители всех регионов. И этот показатель сейчас выше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину.
Мнение украинцев относительно Донбасса / инфографика "Рейтинг"
Мнение украинцев относительно Крыма / инфографика "Рейтинг"