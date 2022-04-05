Кадыров чуть ли не из первых обнародованных видеозаписей из Мариуполя утверждал, что город уже под их контролем. Но выяснилось, что это далеко не так.

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Ролики Кадырова снимали в одном сквере

Журналисты проанализировали ролики из Мариуполя, которые публиковал Кадыров в своем телеграмм-канале. У большинства из них удалось установить точные локации, где происходила съемка.

В то время как Кадыров хвастался полным контролем над Мариуполем, его боевики выкладывали видео из Сквера Казачества в окрестностях города.

Этот сквер расположен в одном из четырех районов города – Левобережном. Он ближе к российским границам. На большинстве из видео "кадыровцы" передвигаются именно по этому району. То есть можно заключить, что о полном контроле города речь не идет.

Кроме того, кадыровцев подвергли критике за то, что они не знают, как пользоваться беспилотникам, о чем свидетельствуют их несуразные постановочные видео. После этого они решили снимать сюжеты о работах с БПЛА.

Напомним, кадыровские прихвостни не демонстрируют победы в захватнической войне. Это признают и сами оккупанты, в том числе спецназовцы российской разведки.