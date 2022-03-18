Об этом министр рассказал в эфире единственного телемарафона. Также он дал несколько советов, как вычислить диверсанта.

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Что известно о диверсантах, работающих на Россию

СБУ ежедневно задерживают представителей диверсионных вражеских групп.

Большинство граждан Украины, которые получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с Россией, там был завербован и затем выполнял определенные задания,

– рассказал министр.

Как определить диверсанта

Обращайте внимание на:

внезапное возвращение определенных соседей,

атипичное поведение, такое как передвижение, особенно с оружием (если человек не входит в ряды территориальной обороны).

Когда появляется незнакомый человек или вы увидели что-нибудь подозрительное, сообщайте на 102 или на горячую линию СБУ.

Если подтверждается такое атипичное поведение лица, то тогда оно отправляется в СБУ, и таким образом определяют тип диверсантов, которые могут работать против Украины,

– сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что особое внимание на подозрительных людей следует обращать в районах возле аэропортов и военных объектов.

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