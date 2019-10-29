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      Большинство банков мира не переживут новый экономический кризис

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      Большинство банков мира не переживут новый экономический кризис
      Большинство банков мира не переживут новый экономический кризис / pixabay.com

      Следующий спад мировой экономики могут не пережить больше половины банков мира. В МВФ ранее сообщали, что мировая экономика начинает замедляться.

      Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey & Co, пишет Bloomberg.

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      Почему большинство банков не переживут кризис?

      Слабость финансовых учреждений перед новым кризисом обусловлена высокой конкуренцией, которую они ощущают со стороны стартапов. В исследовании говорится, что такие компании, как Amazon или китайская Ping An Insurance, вытесняют банки из их традиционных сфер бизнеса, в частности, выпуска платежных карточек или предоставления других услуг.

      Банки тратят на инновации в среднем 35% своих бюджетов, в то время как финансовые стартапы – более 70%.

      Что нужно делать банкам, чтобы пережить кризис?

      Для того, чтобы противостоять кризисам в будущем, эксперты McKinsey советуют банкам увеличить свои расходы на инновации.

      Справка. Компания McKinsey & Co – международная консалтинговая компания, которая специализируется на оказании услуг бизнесу по слиянию предприятий, а также консультациях относительно стратегии развития, аутсорсинга и тому подобное. Компания основана в 1926 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

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      В МВФ сообщали, что в 2019 году экономика вырастет меньше всего с начала экономического кризиса 2008 года. При этом, МВФ улучшил свой прогноз касаемо экономического роста Украины – до 3% за год.

      Что будет с мировой экономикой?В 2020 году МВФ ожидает рост мировой экономики на 3,4%, что на 0,1% ниже того, что прогнозировалось финансовыми экспертами в июле. Основная причина ухудшения прогноза относительно мировой экономики – торговая война между США и Китаем.

      Новоизбранная глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что мировая экономика к 2020 году потеряет из-за торговых конфликтов более 700 миллиардов долларов. По ее словам, это можно сравнить с тем, если бы вдруг исчезла вся экономика Швейцарии.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Деньги Финансы Банки
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