Об этом сообщила заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Ольга Горб.



Сейчас модернизация стадиона – в разгаре. Три трибуны подрядчики строят заново, четвертую – ремонтируют, завершают заливать монолитный железобетон и параллельно устраивают перегородки из кирпича и газобетона.

Само футбольное поле будет с комбинированным искусственно-натуральным газоном и подогревом.



Также на обновленном стадионе планируется обустроить легкоатлетические дорожки и зону для прыжков. Под трибунами сделают спортивные залы, раздевалки и тренерские.



После реконструкции стадион сможет вместить 19 тыс. болельщиков.

По завершении работ "Металлург" станет одной из "изюминок" Кривого Рога. Он даст толчок развитию не только спорта, но инфраструктуры всего города. А еще туризма. Будем приглашать местных и зарубежных болельщиков,

– отметила Ольга Горб.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в прошлом году по программе Владимира Зеленского в шести пилотных областях начали строить 900 воркаут-спортплощадок прямо во дворах, а к концу 2022 года планируется обустроить 9 тыс. таких локаций.