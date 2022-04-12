Трассу М-06 Киев – Чоп российские оккупанты превратили в кладбище уничтоженной техники. Большую часть автодороги уже очистили.
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В селе Стоянка обустраивают временную переправу, чтобы восстановить транспортное сообщение. В то же время взорванный мост демонтируют.
Результаты работы дорожников за 11 апреля
- В селе Катюжанка открыли движение по переправе;
- приступили к уборке автомобильной дороги М-07 Киев – Ковель;
- возобновили сообщение Ирпеня, Бучи и Ворзеля с Киевом;
- в Романовке открыли движение через новую переправу;
- 99 километров улиц Ирпеня очистили от уничтоженных автомобилей и сваленных деревьев.
В Киевской области активно расчищают дороги после оккупантов / Фото Укравтодора