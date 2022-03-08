Европа не может повторить ту же ошибку, подчеркнул CEO Маркус Виллиг.

Кстати Coca-Cola останавливает работу в России

Что планирует Bolt

В течение следующих 2 недель перечислят 5% всех заказов Bolt в Европе в поддержку украинского народа;

изымут российскую продукцию из Bolt Market;

прекращают деятельность в Беларуси.

Виллиг добавил, что Эстония очень хорошо знает цену свободы. Собственно, он сам родом из этой страны.

Долгих 48 лет наши родители и дети ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку,

– сказал предприниматель.

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