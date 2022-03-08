Европа не может повторить ту же ошибку, подчеркнул CEO Маркус Виллиг.
Кстати Coca-Cola останавливает работу в России
Что планирует Bolt
- В течение следующих 2 недель перечислят 5% всех заказов Bolt в Европе в поддержку украинского народа;
- изымут российскую продукцию из Bolt Market;
- прекращают деятельность в Беларуси.
Виллиг добавил, что Эстония очень хорошо знает цену свободы. Собственно, он сам родом из этой страны.
Долгих 48 лет наши родители и дети ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку,
– сказал предприниматель.
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