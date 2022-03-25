В то же время оперативный персонал контролирует состояние ЯПУ. Об этом сообщили в Госатомрегулировании.
К теме На площадке "Источник нейтронов" нашли неразорвавшийся снаряд "Смерч"
Что известно о ситуации на ЯПУ
На ядерной установке пока отсутствует электроснабжение. Восстановить его пока нет возможности, ведь оккупанты регулярно обстреливают прилегающую территорию.
Персонал продолжает ликвидировать последствия боевых действий, а радиационная обстановка на площадке – пока в пределах нормы.
Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий,
– говорится в сообщении.
Неразорвавшийся снаряд пока не обезвредили
Как сообщили в Госатомрегулировании, реактивный снаряд "Смерч" не удалось обезвредить. Ведь район постоянно обстреливают.
"Источник нейтронов", как и другие ядерные установки, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий.
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