В эфире 24 канала он сказал: "Эта война – это месть диктатора соседнему свободолюбивому народу, который отказался находиться дальше под влиянием России"
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"И эта месть диктует военное и политическое поведение. Вы сейчас ощущаете на себе последствия отношения Путина к Украине, к свободе, к обществу, ко всем, кто ценит демократию", – добавил российский правозащитник.
Александр Подрабинек в эфире 24 канала: смотрите видео
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