О таких настроениях говорит разговор, который перехватила СБУ. О своих отчаянных настроениях рассказывал горе-командир танка.

Ранее Назад в СССР: оккупанты хотели выдавать жителям Киевщины паспорта советского образца

Россияне жалуются на утраченный боевой дух

Смена обстановки, жалуется представитель армии захватчиков, существенно "прибила" боевой дух. Больше всего не по душе россиянам условия, ведь они уже привыкли жить в домах состоятельных украинцев на Киевщине.

Уж ни у кого не боевое настроение. Уже все за**ало здесь всех,

– рассказывает жене танкист.

Более того, оккупант называет себя бомжом, да еще незаурядным, а "пятого уровня". Больше всего "воины второй армии мира" хотят домой, однако их никто не пускает.

Послушайте жалобы оккупантов на "трудную жизнь":

Оккупанты предпочитают "воевать с мирным населением"

В СБУ иронизируют, что, конечно, оккупантам легче "воевать с мирным населением в его домах". Однако ВСУ быстренько переселили врагов в лес – в компанию клещей и комаров. Вскоре, говорят в Службе безопасности, уровень бомжа может измениться на уровень удобрения.

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Последние резонансные перехваты разговоров оккупантов

Российский военный признался, что его командир продает пайки солдат, так что им приходится самим искать, чем питаться. Так что оккупантам пришлось съесть собаку.

В своих разговорах русские солдаты обсуждали "звериный" способ разминирования Мариуполя. На мины хотят выпустить пленных украинцев. Захватчики жестоко называют это "разминирование естественным путем".

Оккупанты пытаются придумать новые оригинальные способы, чтобы сбежать с войны. Они отпрашиваются у командира на собственные фиктивные свадьбы. Заявления в ЗАГС просят подавать своих подруг или знакомых.

Враги столько вывезли краденого из Украины, что теперь хотят большинство из этого продать. Для этого они с родственниками устраивают центры по продаже намародеренного.

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