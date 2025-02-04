Об этом сообщил заместитель мэра столицы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

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"Поздравляю всех нас, кто поддерживает ВСУ. Теперь мы преступная организация. По крайней мере, по мнению силовиков. Не прошло и недели, как после выделения общиной Киева более 5 миллиардов гривен на ВСУ, кто-то во властных кабинетах решил остановить всю помощь защитникам от столицы. И правоохранители начали блокирование денег на ВСУ. В адрес Киевского городского совета поступил запрос, в котором, по сути, сотрудничество Киевсовета и ВСУ называют "созданием преступной организации", инкриминируя статью 255 УК Украины", – сообщил Владимир Бондаренко.



Запрос от силовых структур к Киевсовету / Фото Владимира Бондаренко

Он отметил, что силовики в контексте этого дела требуют от Киевсовета предоставить решение по выделению субвенций в рамках программы "Защитник Киева на 2022-2024 годы". Также их интересует планирование выделения средств на нужды Сил обороны и отчеты от воинских частей и других учреждений, которым помогала община.

На человеческом языке это означает: "Надо заблокировать работу Киевсовета, чтобы они не могли ни копейки выделить на ВСУ. Надо погрузить Киевсовет в обыски и допросы. Надо сделать настолько больно подразделениям ВСУ, которым помогает община, чтобы командиры боялись этой помощи как огня. Надо намекнуть подразделениям, что не стоит у Киева брать помощь, потому что можно оказаться на скамье подсудимых рядом с офицерами". Вот такой сигнал и киевлянам в частности,

– считает Бондаренко.

Он уверен, что такие действия следователей и прокуроров несут прямую угрозу национальной безопасности Украины и должны быть предметом исследования спецслужб.

"В связи с этим будем обращаться в Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины с просьбой дать оценку действиям представителей правоохранительных органов, которые сознательно блокируют выделение Киевсоветом помощи ВСУ, и чьи действия тогда будут подрывать национальную безопасность и нести угрозу государственному суверенитету Украины", – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что только на первой в 2025 году сессии 30 января Киевсовет выделил на помощь Силам обороны более 5 миллиардов гривен.