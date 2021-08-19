Це та сама забавна надія на "дядю Джо", а тут ще й бажання використати непросту для США ситуацію. Так зі США не працює.

Цікаво Росія хоче підкласти свиню Україні напередодні Дня Незалежності

А головне, ті, хто так вважають, не винесли урок з нещодавніх подій

США увійшли в Афганістан, щоб перемогти Аль-Каїду, і ця задача частково вирішена. Це боротьба "проти". А от боротьба "за" новий Афганістан програна. Тепер подивіться на нас, на Україну.

Боротьба за те, щоб зупинити Путіна, виграна. Звісно далеко не остаточно. А от боротьба за нову Україну як частину Заходу поки що, погодьтеся, ні.

Читайте Ситуація в Афганістані: Росії потрібно готуватися

Висновок простий:

Невдача у боротьбі за "новий Афганістан" може призвести до згортання боротьби за нові демократії, зокрема, за нову Україну.

А нам спільний успіх зі США необхідний – лише з ними можна зупинити Росію та Путіна. А користання з американських труднощів в Афганістані неодмінно повернеться нам бумерангом.