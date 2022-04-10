Враги начали формировать трактором аналогичный символ, как у них на танках. О действиях оккупанте стало известно 9 апреля.
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Оккупанты начали в Бородянке огород
В Бородянке оккупанты провели спецоперацию по освобождению стадиона от газона. Захватив трактор, они вспахали футбольное поле, нарисовав там свой любимый символ "V",
– говорится в сообщении.
Акртивист Сергей Стерненко отметил, что оккупанты сами показали "что они там есть". Там они оставили бутылки, мусор, сухпаек.
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