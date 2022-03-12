Историю военного рассказали в Министерстве обороны Украины. Зураб в последние дни с побратимами ведет ожесточенные бои у Волновахи.

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Общий враг

Военный приехал в Украину в 2015 году специально, чтобы помочь братьям по духу в борьбе с россиянами. Отметил, что в 1990-х годах, когда в Грузии были тяжелые времена, единственным народом, который дал помощь людьми и военной техникой, были украинцы.

Россия – это оккупант и сражаться с общим врагом надо везде,

– заявил майор.

Украина завершит московское нашествие

По словам Зураба, быть под обстрелами 6 – 8 часов в холоде и снегах тяжело. Однако в это время солдат согревает то, что они защищают свою землю, семью.

"Такой страны нигде нет, где все объединились. Здесь никто не плачет. Все друг друга поддерживают. Это Украина! Мы станем той страной, которая завершит московское нашествие на Европу", – заверил Зураб.

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