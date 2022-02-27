В Генштабе ВСУ говорят, что простые действия украинцев имеют большое значение в борьбе с врагом.
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Основная задача – уничтожить или вывести из строя систему управления противника и работу его тыла.
Советы для движения сопротивления
Даже если у вас нет оружия, то используйте все возможные методы и способы борьбы:
- демонтируйте или тщательно зарисуйте дорожные знаки, названия населенных пунктов, чтобы запутать врага;
- делайте лесные завалы для предотвращения продвижения врага;
- будьте креативными, используйте другие инженерные сооружения и уловки;
- активно используйте самодельные зажигательные средства;
- разрушайте ключевые узлы транспортной инфраструктуры;
- повышайте активность в ночное время и сумерки.
"Пусть враг пожалеет, что двинулся на нашу землю, в результате попал в ад. А борщ и вареники пусть лучше свиньям", – добавили в Генштабе ВСУ.
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