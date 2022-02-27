Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике предложил такую ​​идею министрам иностранных дел ЕС.

На тему Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Я предложил использовать Европейский фонд мира для 2 экстренных мер", – сказал он.

Эти цели направлены на финансирование поставки летальных материалов героической украинской армии, борющейся с ожесточенным сопротивлением против российских захватчиков, и обеспечить срочно необходимые нелетальные запасы, такие как топливо,

– добавил Боррель.