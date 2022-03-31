Боты посылали им СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов. Таким образом, спецслужбы России пытались провести специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков.

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Лживые сообщения содержали следующий текст:

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны, которые уже сбежали из столицы!!!"

Ботоферму быстро обнаружили и обезвредили киберспециалисты СБУ. Но за время своей недолгой работы по этому каналу враг отправил около 5 тысяч СМС-сообщений.

Владелец квартиры говорит, что не догадывался о своей роли

Все оборудование было размещено в Днепропетровской области, но дистанционно управляли им из России.

Владелец дома признался, что даже не догадывался о своей роли в "спецоперации" врага. Он должен был только подключить оборудование к Интернету и загружать SIM-карты операторов мобильной связи. Его работу российские спецслужбы оценили в 2000 долларов в месяц.

Сейчас СБУ изъяла всю технику. Со всеми причастными проводят необходимые мероприятия.