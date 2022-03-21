Это свидетельствует о том, что россияне используют информационно-психологическое давление, чтобы попытаться расколоть общество. Об этом написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Внимание Согнали молодежь без мозгов, – российская писательница Эйдельман о концерте в "Лужниках"
Самые распространенные темы для внутренних конфликтов
- Распри вокруг вопросов вступления в НАТО и "неправильных действий" армии.
- Идеи вокруг религиозного конфликта из-за наличия в Украине "русской церкви".
- Призывы к погромам.
Что делать с вбросами
Проверяйте всю информацию, анализируйте прочитанное и не торопитесь с выводами.
Поддерживайте наших воинов и Украину, потому что сегодня все ведем войну за выживание. Это – отечественная война,
– написал Ермак.
И помните, что СБУ работает. Необходимо не мешать им делать свою работу против провокаторов.
"Любой раскол выгоден исключительно нашим врагам. Потому что они не могут победить, пока мы едины. Слава Украине", – заверил Ермак.
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