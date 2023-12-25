Трансляция Литургии длилась с 9 часов утра. Посмотреть можно было онлайн, передает 24 Канал.

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Божественная литургия на Рождество

Это уже второе Рождество, которое Украина празднует в условиях полномасштабной войны. Во время Литургии священнослужители зачитали молитву о защите Родины.

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Блаженнейший Митрополит заметил, что сегодня мы отмечаем Рождество среди горя и страданий войны, среди болей утрат все равно празднуем. Потому что Рождество для нас – не только и не столько время развлечений и подарков, сколько свидетельство победы правды и добра, а еще непременного поражения зла.

В эти праздничные дни мы с особым чувством возносим молитвы за наших воинов и за всех, кто на фронте и в тылу сражается со злом, с российской агрессией, и приближает нашу победу. Мы просим для наших защитников Божьей защиты и помощи, а для всей Украины и мира победы правды и утверждения справедливого мира,

– подчеркнул Епифаний.

Также добавил, что сегодня молимся о наших людях, которые находятся в неволе – на временно оккупированных Россией территориях Украины, во вражеском плену, а также о заложниках и несправедливо заключенных.

Также Митрополит пожелал, чтобы духовное содержание праздничных дней вдохновило каждого и в дальнейшем непреклонно работать для приближения победы.

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