16 ноября, 22:51
БпЛА атаковали Харьковскую область: две громады полностью обесточены
Вечером воскресенья, 16 ноября, российские военные продолжили атаковать Украину беспилотниками. В частности, взрывы прогремели на Харьковщине около 22:30.
Впоследствии Изумская и Балаклейская общины были полностью обесточены. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Изюмскую городскую военную администрацию.
Что известно о взрывах в Харьковской области?
В регионе объявили опасность БпЛА типа "Шахед".
Позже в Изюме прогремела серия взрывов, после которой сначала была обесточена часть общины, а затем – вся ее территория.
Также свет пропал в Балаклейской общине, сообщили в МВА.
