БпЛА атаковали Харьковскую область: две громады полностью обесточены

Вечером воскресенья, 16 ноября, российские военные продолжили атаковать Украину беспилотниками. В частности, взрывы прогремели на Харьковщине около 22:30.

Впоследствии Изумская и Балаклейская общины были полностью обесточены. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Изюмскую городскую военную администрацию.

Что известно о взрывах в Харьковской области?

В регионе объявили опасность БпЛА типа "Шахед".

Позже в Изюме прогремела серия взрывов, после которой сначала была обесточена часть общины, а затем – вся ее территория.

Также свет пропал в Балаклейской общине, сообщили в МВА.

