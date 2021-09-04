BPM (Business Process Management) — это не конкретная технология или конечный проект. Скорее, это непрерывный процесс использования технологий для автоматизации ручной работы. Большинство компаний начинают с автоматизации простых процессов.

Читайте также Украинский стартап Fintellect предлагает решения для управления финансами: как это работает

Более сложные системы позволяют компаниям автоматизировать практически любой тип бизнес-процессов. Рассказываем об интересной статистике, которая показывает, для чего нужна автоматизация.

31% предприятий полностью автоматизировали хотя бы одну функцию

Проведенный McKinsey & Company глобальный опрос бизнес-лидеров разных отраслей показал, что 66% из них тестировали решения для автоматизации, как минимум, одного бизнес-процесса, по сравнению с 57% двумя годами ранее.

Процент компаний, полностью автоматизировавших хотя бы одну функцию, тоже вырос — с 29% в 2018 году до 31% в 2020-м.

Это помогает вовлекать сотрудников и улучшать их коммуникацию внутри отделов

Искусственный интеллект и машинное обучение послужили дополнительным стимулом для рыночных достижений в области автоматизации. Они создают коммерчески жизнеспособные продукты и услуги, которые могут автоматизировать растущее число рутинных бизнес-процессов.

В первую очередь, компании хотят автоматизировать процессы, которые включают повторяющиеся функции — например, маршрутизация запросов клиентов и заказов на поставку, создание отчетов и т. д.

Компании также заменяют повторяющиеся ручные бумажные документы электронными. Благодаря автоматизации все работает на основе заранее определенных правил и политик.

60% респондентов розничной торговли внедрили ИИ. Это делает отрасль наиболее перспективной — McKinsey

Достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения — ключевые факторы, способствующие внедрению BPM.

К другим быстроразвивающимся формам автоматизации на основе машинного обучения и искусственного интеллекта относятся обработка естественного языка (NLP), автоматизация роботизированных процессов, виртуальные агенты (диалоговые интерфейсы) и т. д.

Отрасли, которые стали самыми активными приверженцами ИИ — это финансовые услуги, IТ и кибербезопасность, страхование и фармацевтика.

Вот что показывает исследование McKinsey Global AI об использовании искусственного интеллекта в автоматизации бизнес-процессов:

63% тех, кто внедрил ИИ, говорят, что это способствовало увеличению доходов.

58% внедрили хотя бы один элемент ИИ в процесс или продукт.

30% внедрили ИИ в бизнес-подразделения.

Опрос Deloitte, проведенный среди 1900 компаний, подтверждает некоторые тенденции в использовании ИИ. Респонденты оценили 9 основных преимуществ искусственного интеллекта:

улучшение продуктов и услуг — 43%,

оптимизация внутренних бизнес-операций — 41%,

лучшее принятие решений — 34%,

автоматизация задач, позволяющая сотрудникам стать более творческими, — 31%,

оптимизированные внешние процессы — 31%,

создание новых продуктов — 28%,

выход на новые рынки — 27%.

Мировой рынок программного обеспечения для бухгалтерского учета растет на 8,02%

Автоматизация в бухгалтерии позволяет избавиться от задач, которые нужно делать вручную. Помимо упрощения этого процесса, автоматизация снижает риск ошибок и мошенничества, обеспечивает соблюдение нормативных требований и ускоряет принятие решений, предоставляя данные в реальном времени.

Важно Facebook отложила возвращение сотрудников в офисы

Согласно прогнозу Fortune Business Insights, мировой рынок программного обеспечения для бухгалтерского учета с 2018 по 2026 год будет расти со среднегодовым темпом 8,02% и увеличится с 11 миллиардов долларов до 20,4 миллиарда долларов. Компании, которые не внедряют автоматизацию, проиграют.

Оптимизация ускоряет спрос на современные системы управления автоматизацией рабочих процессов

Современные решения для управления рабочими процессами используют машинное обучение, чтобы улучшить то, как компании автоматизируют различные процессы.

Это все ускоряет спрос на современные системы управления автоматизацией рабочих процессов, среднегодовой темп роста которых к 2025 году, по прогнозам Grand View, составит 27,7%.

В конце 2019 года в отчете прогнозировалось, что рынок искусственного интеллекта в этой сфере будет расти со среднегодовым темпом в 39,4% до 2027 года. Но через несколько месяцев после пандемии COVID-19 компания Meticulous Research повысила этот прогноз до еще более привлекательных 45,3%. При этом рынок достиг 21,8 миллиардов долларов менее чем за семь лет.

Как это можно использовать

Для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов нужно внедрить BPM-систему. В Украине есть из чего выбрать.

Читайте также В США показали концепт будущего аэротакси: конструкция поражает

Например, Scriptum BPM — она ​​автоматизирует и повышает эффективность бизнес-процессов, а также позволяет быстро и без особых затрат решать проблемы бизнеса. Среди них — интеграция между собой старых систем компании, автоматизация процессов, ускорение взаимодействия и тому подобное.

Другой пример — "Битрикс 24": с помощью этой программы можно создавать и редактировать бизнес-процессы, сразу же их внедрять, выводить показатели эффективности, контролировать работу, делать выводы, а затем анализировать их.

Или Elma. У системы есть гибкий выбор исполнителей задач, различные сценарии запуска процессов, интеграция с другими системами. Также BPM-система позволяет моделировать бизнес-процессы, осуществлять их мониторинг, выявлять точки улучшения.