Видео с поздравлениями Виталий Кличко опубликовал в фейсбуке.
Киев. Древний и современный. Созданный добром. И всегда – под защитой светлых сил! Сердце Украины бьется тут. Киев выстоял. И заживит раны. И еще больше расцветет. Мы победим то варварское зло, что ворвалось на нашу землю. Наши единство и выдержка во время испытаний приближают нашу победу,
– сказал Виталий Кличко.
Он заверил, что украинская столица будет становиться все более сильной, красивой и европейской.
"Ты – сердце и душа Украины! С Днем рождения, Киев! Слава Киеву! Слава Украине!" – поздравил Владимир Кличко.
Братья Кличко поздравили с Днем Киева: смотрите видео