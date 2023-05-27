Видео с поздравлениями Виталий Кличко опубликовал в фейсбуке.

Киев. Древний и современный. Созданный добром. И всегда – под защитой светлых сил! Сердце Украины бьется тут. Киев выстоял. И заживит раны. И еще больше расцветет. Мы победим то варварское зло, что ворвалось на нашу землю. Наши единство и выдержка во время испытаний приближают нашу победу,

– сказал Виталий Кличко.

Он заверил, что украинская столица будет становиться все более сильной, красивой и европейской.

"Ты – сердце и душа Украины! С Днем рождения, Киев! Слава Киеву! Слава Украине!" – поздравил Владимир Кличко.

Братья Кличко поздравили с Днем Киева: смотрите видео