Как говорится в официальной позиции, Parimatch – бренд, созданный украинцами, развивающийся украинцами, в котором работают и которым владеют украинцы. В марте 2021 года компания получила лицензии на осуществление букмекерской деятельности и онлайн казино.

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За два года компания уплатила более 850 миллионов гривен налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины.

Компания прекратила деятельность на территории государства-агрессора

К тому же, с начала полномасштабной войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории России, запретил любое использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора. Подтверждением этого является официальное заключение международной юридической компании Mayer Brown.

В обращении к президенту отмечено также, что в декабре 2022 года компания выиграла суд по защите деловой репутации против СМИ, которое манипулировало и откровенно фальсифицировало факты с целью разрушения деловой репутации.

Отмечаем, что ООО "Париматч" на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддерживает население. Постоянная помощь оказывается Вооруженным Силам Украины, Силам территориальной обороны, Главному управлению разведки, Государственной пограничной службе, Силам специальных операций, государственным и частным благотворительным Фондам. Компания имеет многочисленные государственные и военные благодарности, в частности, от Президента Украины. Общая сумма помощи составляет более 500 миллионов гривен,

– говорится в обнародованном обращении.

Однако после начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины отдельными работниками Службы безопасности Украины создается давление на компанию. Речь идет, в частности, о:

блокировании работы платежных систем, давлении на банковскую систему и ее менеджеров;

создании оснований для открытия уголовных дел по тяжким статьям, таким как государственная измена, осуществление коллаборационной деятельности работникам компании и партнерам;

распространении манипулятивной и недостоверной информации в СМИ и соцсетях, фальсификации данных относительно компании, ее владельцев с целью разрушения деловой репутации и освещения компании в негативном свете;

безосновательных попытках внести компании холдинга в санкционные списки. Десятки компаний холдинга постоянно добавляются в эти списки, не имея никакого обоснования без расследований или судебных решений.

В компании отмечают, что это признаки экономического и психологического терроризма в отношении компании и ее работников. Украинскую компанию, которая является налогоплательщиком и работодателем для более чем 2000 украинцев, выталкивают с рынка Украины путем блокирования любой деятельности.

Хотим сообщить, что в течение всего времени военного вторжения России в Украину нам ни разу не поступали запросы от СБУ относительно разъяснений остановки франшизы в России. Контакты с сотрудниками СБУ имели только формат угроз, устрашения и вымогательства. Эти действия приводят к невозможности вести бизнес, помогать армии и гражданам Украины.

– добавляют представители компании.

Они добавляют, что сотрудники Службы безопасности Украины в течение нескольких месяцев, пользуясь военным положением в стране, неправомерно давят на лицензированного украинского оператора.

Считаем, что это спланированная кампания против ООО "Париматч" и коллектива, бренда Parimatch и против всего украинского бизнеса в целом,

– говорится в сообщении.

В результате компания обратилась к президенту Украины с просьбой поручить проверить изложенные факты и совершить соответствующие действия, касающиеся всех неправомерных нарушений со стороны Службы безопасности Украины. Авторы обращения подчеркивают, что готовы к публичному обсуждению, а также готовы защищать свою позицию в суде. "Экономическое давление СБУ должно быть искоренено, как и российские захватчики", – подытожили в ООО "Париматч".