Россия – на дне, Украину ждет светлое будущее

Пока российская экономика бьется в предсмертных конвульсиях вместе со спортом, культурой и всем в принципе, бренд "Украина" стал самым популярным и узнаваемым в мире.

Геноцид украинцев Россия, ее компании и граждане должны возместить все

Детей российских солдат больше нигде не ждут, они повсюду blocked, украинские – могут выбирать любую страну мира, где их примут как своих.

Мир России сузился до телеграма, а у нас Интернет от Маска и Big tech в фанатах.

Путин уже проиграл

Его население начинает выходить на улицу, мы же влюбились, как в первый раз, в своего президента.

Его солдаты не знают, для чего пришли на украинскую землю, у меня даже самый молодой готов взять оружие и отстреливать оккупантов.

Его партнеры вообще не готовы играть в третью мировую и раскол по всем союзам, а мы же наоборот вроде бы нашли своих, почти каждая новость начинается со слов "впервые" или "беспрецедентные".

Российский корабель пойдет нах*й и все будет Украина!

В России страшная паника – смотрите видео