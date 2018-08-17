Бренд H&M откроет для нас второй магазин в Киеве: известна дата

Шведский бренд одежды H&M, менее известный как Hennes & Mauritz, не планирует останавливаться на открытии одного магазина. Представители фирмы анонсировали, что в Украине появится еще один бутик.

Бренд H&M анонсировал открытие второго фирменного магазина. Произойдет это в октябре 2018 года в торговом центре Sky Mal, сообщает Buro 24/7.

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По словам генерального директора бренда Доминика Фонтачино, Киев станет не единственным городом, в котором будут расположены магазины H&M.

О других магазинах мы расскажем чуть позже, но мы знаем, что Украина – огромный важный рынок. Мы присматриваемся к другим локациям в Киеве и, конечно же, в других городах. Одесса, Львов – у вас много мегаполисов,

– рассказал Доминик Фонтачино.

К слову, завтра, 18 августа, в Киеве состоится торжественное открытие магазина H&M в торговом центре Lavina Mall. Это будет первый бутик этого бренда в Украине. По случаю знакового события в столице состоялась роскошная вечеринка, на которую пришло немало представителей украинского шоу-бизнеса.