В бригаде отметили, что ценность их работы в том, что эти объекты трудно восстановить. Об этом говорится в статье "Украинской правды".

Смотрите также Шанс был минимальным, – разведчики раскрыли детали ликвидации российской ПВО С-400

Что известно о деятельности "Черного леса"

Мы нашли и уничтожили очень много. Но меня радует то, что эти объекты нельзя восстановить или сделать с нуля, даже за год. Потому что совершенно неважно, сколько эти комплексы стоят. Важно, что восстановить их очень технологически сложно и долго. Вот в этом на самом деле ценность нашей работы,

– заявил комбриг Александр Попов.

Он добавил, что сгорело уже много РЭБов и новейших радиолокационных станций. В частности, среди пораженных средств ПВО были разработки 2023 года, которые не пошли в серийное производство.

В статье отмечается, что в начале полномасштабного вторжения России количество пилотов и дронов было ограниченным, поэтому основной задачей артрозведки было контролировать линию соприкосновения.

Однако, по состоянию на лето 2024 года, пехотные подразделения на фронте получили большое количество собственных разведывательных БпЛА малого радиуса действия, что позволило пилотам "Черного леса" сосредоточиться на действиях в более глубоком тылу врага.

Это артрозведчики называют low deep strike (удары на расстоянии 30 километров и более) и сосредоточились на приоритетных целях, таких как противовоздушная оборона противника.

Бригада "Черный лес" уничтожает технику россиян: смотрите видео

Как бригада уничтожает новейшие средства ПВО России

Как отмечается в материале, случай уничтожения экспериментального радара загоризонтного обнаружения "Предел-Е", разработанного Россией в 2023 году, выявил несколько интересных аспектов новой войны.

Во-первых, уничтожение этого радара, который не смог обнаружить беспилотник над собой и спокойно дождался ракеты, которая его уничтожила, свидетельствует о низком качестве его разработки.

Во-вторых, – понимание того, насколько опасным может быть желание быстрее похвастаться результатами во время подобных операций.

Разведчики еще не успели посадить самолет, как в сети уже появилось видео. На следующий день "Черный лес" уничтожил "Бук", и это видео также было мгновенно опубликовано.

После этого россияне осознали важность этого аспекта и за неделю уничтожили три разведывательных "самолета" из установок "С-400".