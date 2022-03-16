Эту работу поручили Национальному агентству по борьбе с преступностью. Поддерживать ведомство будет разведывательные службы королевства.

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В Британии ищут деньги Путина и россиян

В случае обнаружения таких активов, они могут быть конфискованы. В Великобритании создана специальная межведомственная группа из клептократии, специалисты которой сделают все, чтобы найти деньги Владимира Путина и лиц, которые входят в его ближний круг.

В прошлом британская власть говорила о планах по созданию специальной группы экспертов, главным трудом которых будет – поиск активов россиян, которые попали под британские санкции.

В правительстве отметили, что россияне могли регистрировать имущество на третьих лиц, используя офшорные компании. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью подтвердили, что в эту группу войдут его сотрудники. Однако они будут заниматься поиском не только российских активов, но и белорусских, которые попали к санкционным спискам.

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