Без масок и соблюдения дистанции: власти Британии сами зовут людей на массовый концерт
Великая Британия с 12 апреля начала постепенно снимать карантин на фоне вакцинации населения. Уже 2 мая в Ливерпуле организуют концерт, на который правительство само приглашает людей. Главное преимущество – впервые за долгое время маски и соблюдение массовой дистанции не нужны.
Источник:Deutsche Welle
На концерте выступит рок-группа из Манчестера Blossoms. Само мероприятие является частью пилотного проекта правительства по выходу из коронакризиса.
К слову В Великой Британии смягчают карантинеые ограничения
Всего на мероприятие впустят 5 тысяч желающих "оторваться". Им обещают, что на концерте не нужно будет использовать защитных средств и соблюдать социальной дистанции.
Зато условием посещения концерта является отрицательный тест на коронавирус. Сразу после событя всех посетителей снова протестируют.
Министр здравоохранения Мэтью Хэнкок рассказал, что результаты пилотного проекта отыграют важную роль в концепции безопасности Великой Британии.
Коротко о коронавирусу в Великой Британии:
- Объединенное Королевство едва ли не больше всех в Европе пострадало от пандемии коронавируса. За все время там обнаружили более 4 миллионов случаев болезни, 127 тысяч заболевших скончались.
- Впрочем массовая вакцинация населения помогла Великой Британии начать ослабление карантина. Это произошло 12 апреля.
- В общем уже 48% населения государства получили первую дозу вакцины. Обе дозы получили около 12% граждан.
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