Великая Британия с 12 апреля начала постепенно снимать карантин на фоне вакцинации населения. Уже 2 мая в Ливерпуле организуют концерт, на который правительство само приглашает людей. Главное преимущество – впервые за долгое время маски и соблюдение массовой дистанции не нужны.

На концерте выступит рок-группа из Манчестера Blossoms. Само мероприятие является частью пилотного проекта правительства по выходу из коронакризиса.

К слову В Великой Британии смягчают карантинеые ограничения

Всего на мероприятие впустят 5 тысяч желающих "оторваться". Им обещают, что на концерте не нужно будет использовать защитных средств и соблюдать социальной дистанции.

Зато условием посещения концерта является отрицательный тест на коронавирус. Сразу после событя всех посетителей снова протестируют.

Министр здравоохранения Мэтью Хэнкок рассказал, что результаты пилотного проекта отыграют важную роль в концепции безопасности Великой Британии.

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