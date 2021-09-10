Такое заявление сделала госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс во время встречи с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.
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Британия проверит биометрические паспорта Украины
В этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, что в дальнейшем станет предметом переговоров между правительствами наших стран,
– отметили в министерстве.
Там добавили, что это нужно для введения в будущем безвизового режима между Украиной и Британией.
В то же время Монастырский поблагодарил госпожу посла за то, что в мае Великобритания разрешила украинцам, которые на законных основаниях проживают на ее территории, обменивать украинские водительские права на британские без экзаменов.
Безвиз с Британией: что известно
- Недавно глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в последнее время в вопросе введения безвиза между Украиной и Британией заметный прогресс. Также есть сдвиг по отмене виз с Соединенными Штатами и Канадой.
- Министр уточнил, что шаги пока малы, ведь политика этих стран является очень консервативной, однако движение все же есть.