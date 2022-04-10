Доказательства зверств россиян в Украине должны быть собраны как можно тщательнее

Соответствующее заявление сделал министр по делам полиции Великобритании Кит Мальтуз. Он сказал, что Великобритания может ввести санкции против российских военнослужащих и генералов.

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Речь идет о российских военных, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине. Таким образом, по словам Мальтуза, Великобритания покажет, что признает причастность российских генералов к нападению на Украину.

Пока это продолжается, мы можем принять меры внутри страны в связи с санкциями, которые мы можем наложить на отдельных лиц, включая комбатантов, ведущих генералов и других, причастных к этому, чтобы показать, что мы признаем их участие в этом ужасном, ужасном нападении на свободную демократическую страну,

– сказал Мальтуз.

Британский министр подчеркнул, что доказательства зверств россиян во время войны в Украине должны быть собраны как можно более тщательно.

Следует заметить, что об ужесточении санкций против России заявлял глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Об этом британский министр сказал после встречи с Владимиром Зеленским.

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