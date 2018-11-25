Британия и Испания пришли к согласию в вопросе переговоров относительно Гибралтара

В субботу, 24 ноября, в телевизионном обращении премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна достигла соглашения с Великобританией по поводу Гибралтара.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Накануне Санчес угрожал сорвать саммит ЕС, если не будут учтены требования Испании относительно Гибралтара. Речь шла о праве вето Британии на будущие соглашения между ЕС и Королевством, закрепленное в проекте договора о Brexit.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента Европейского Совета Пребен Ааманн отметил в своем Twitter-аккаунте, что после телефонного разговора между Дональдом Туском и Педро Санчесом удалось приблизиться к саммиту ЕС, на котором 25 ноября лидеры стран ЕС проголосовали за проект соглашения о Brexit.

After the phone call between @eucopresident and @sanchezcastejon a few minutes ago we are closer to tomorrow’s #EUCO — Preben Aamann (@PrebenEUspox) 24 листопада 2018 р.

Испанские чиновники считали, что в таком случае Британия должна предварительно провести переговоры с Мадридом. Санчес заявил, что ЕС и Великобритания согласились на условия Испании.

Что такое Гибралтар?

Спорная территория между Великобританией и Испанией, расположенная на юге Пиренейского полуострова. Руководит территорией губернатор, которого назначает королева Великобритании. В основном Гибралтар пользуется внутренним самоуправлением, имеет собственный парламент и правительство. Великобритания отвечает за оборону полуострова и международную политику. Благодаря успешной экономике Гибралтар является одной из богатейших территорий Европейского союза.

Напомним, в 2017 году испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Гарсиа-Маргалло заявил, что Испания будет добиваться права совместного владения Гибралтаром с Великобританией после того, как страна выйдет из Евросоюза.