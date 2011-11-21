Британия вводит санкции против банков Ирана

Правительство Британии вводит новые ограничения на сотрудничество со всеми финансовыми институтами Ирана.

Об этом сообщил министр финансов страны Джордж Озборн.

Под ограничения попадают все банки Исламской республики включая центральный банк Ирана.

Санции против Тегерана усилились после доклада МАГАТЭ, в котором приводят доказательства того, что режим Махмуда Ахмадинеджада разрабатывает ядерное оружие.

Напомним, 18 ноября Швейцария решила расширить список лиц и компаний из Ирана, которым запрещен въезд на территорию страны.