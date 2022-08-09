Активная помощь партнеров и мастерство воинов ВСУ уже убили надежды врага на оккупацию новых территорий. Теперь россияне пытаются удержать свои позиции, но когда по ним работает мощное современное оружие, их шансы тают на глазах.

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Как в Херсонской области работают британские гаубицы L119

Великобритания стала одним из самых мощных партнеров Украины в борьбе с российскими оккупантами. Мы продолжаем получать от этой страны мощное оружие и сопутствующую поддержку, например, обучение наших героев.

Воины ВСУ не устают демонстрировать партнерам, что предоставленное ими оружие в их руках превращается в настоящий кошмар для россиян. Те уже начинают понимать, что их огневое преимущество уже не играет такой роли, как это было в начале войны.

Как гаубицы L119 работают в Херсонской области:

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Война россии с Украиной: последние новости

Поддержка партнеров для Украины растет. Финляндия вызвалась обучать воинов ВСУ в Британии.

россияне начали последнюю мобилизацию на оккупированном Донбассе. Всех "новобранцев" ВСУ призывают сохранить жизнь и сдаться в плен.

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