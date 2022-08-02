российские оккупанты не прекращают ракетный террор и бешеные артиллерийские обстрелы мирных городов. Кроме мощных высокоточных РСЗО наши партнеры беспокоятся и о нашей защите от вражеских снарядов.

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Британские Stormer HVM уже активно работают в руках ВСУ

Великобритания передала нашим героям зенитно-ракетные комплексы Stormer HVM. Они не только прибыли в Украину, но и очень активно работают на фронте.

Stormer HVM – это система противовоздушной обороны, созданная на базе бронетранспортера Alvis Stormer. Она видит вражеские самолеты и вертолеты на расстоянии до 18 километров.

Этот комплекс оснащен переносными ракетами Starstreak, их скорость втрое превышает скорость звука. Они представляют собой три дротика, которые имеют ударные детонаторы и разрывные боеголовки для многократного попадания в цель.

Российские оккупанты мечтали "демилитаризировать" Украину, а взамен столкнулись с невероятно героической армией, получающей поддержку от всего цивилизованного мира. Темпы военной помощи Украине только наращиваются, поэтому в будущем паническое настроение врага перерастет в настоящий ужас.

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Еженедельно украинские защитники получают современное оружие. Это делает ВСУ сильнее. Россия должна сложить оружие и освободить все захваченные украинские территории!