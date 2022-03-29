Правительство обнародовало соответствующие рекомендации. Компании просят пересмотреть связи с Россией, изменить поставщиков и расторгнуть договоренности.

Кстати Великобритания заявляет, что с России могут снять санкции после выхода ее войск из Украины

Нельзя финансировать путинскую машину

Канцлер герцогства Ланкастерского Стив Баркли подчеркнул, что путинская военная машина не должна финансироваться государственными деньгами.

Мы попросили больницы, советы и другие организации в государственном секторе срочно пересмотреть пути, по которым можно ограничить коммерческие связи с Россией,

– добавил Баркли.

Также отметили, что все энергетические поставщики покупают электроэнергию на одинаковых оптовых рынках. Несмотря на это, у некоторых из них могут быть связи с российским государством из-за структур компании. Поэтому следует выяснить, не содействуют ли эти контакты российскому режиму.

Правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии дадут свои рекомендации по этому вопросу.