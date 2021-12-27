Передвижение автомобилей запретят в 19 брюссельских коммунах. Это должно улучшить состояние окружающей среды в регионе.

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На какой транспорт распространяются ограничения

Известно, что новые ограничения будут распространять на более 76 тысяч транспортных средств от 11 лет. В частности речь идет о тех, которые зарегистрировали в Бельгии и которые передвигаются по столичному региону города.

Отметим! Соответствующий транспорт составляет лишь 12% – из всего в регионе.

По информации СМИ, в столице зарегистрировали примерно 25 тысяч транспортных средств, среди них:

автобусы;

автомобили;

микроавтобусы.

Новые правила могут способствовать улучшению экологии страны. Ведь 13 тысяч автомобилей с дизельными двигателями Евро-4 производят почти половину выбросов из выхлопных труб.

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Бельгия и экология: что известно