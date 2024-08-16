Об этом 16 августа сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров

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Провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников

По словам Федорова, аварийные бригады провайдеров и операторов восстанавливают телеком-инфраструктуру, чтобы несмотря на обесточивание и обстрелы у украинцев была связь и интернет.

Министр отметил, что компании смогут забронировать работников бригад, чтобы люди и в дальнейшем оставались на связи.

Подробные требования к компаниям глава Минцифры представил в виде инфографики:



Бронирование интернет-провайдеров и мобильных операторов / Инфографика Министерства цифровой трансформации Украины

Он отметил, что ключевое, что у компаний должен быть статус критически важного предприятия и они должны выполнять требования НЦУ.

Президент поставил задачу стабилизировать мобильную связь и интернет во время обесточиваний, решение о бронировании работников – один из необходимых шагов. Обесточивание не должны влиять на базовые жизненные потребности людей,

– пояснил Федоров.