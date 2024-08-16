Об этом 16 августа сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров
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Провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников
По словам Федорова, аварийные бригады провайдеров и операторов восстанавливают телеком-инфраструктуру, чтобы несмотря на обесточивание и обстрелы у украинцев была связь и интернет.
Министр отметил, что компании смогут забронировать работников бригад, чтобы люди и в дальнейшем оставались на связи.
Подробные требования к компаниям глава Минцифры представил в виде инфографики:
Бронирование интернет-провайдеров и мобильных операторов / Инфографика Министерства цифровой трансформации Украины
Он отметил, что ключевое, что у компаний должен быть статус критически важного предприятия и они должны выполнять требования НЦУ.
Президент поставил задачу стабилизировать мобильную связь и интернет во время обесточиваний, решение о бронировании работников – один из необходимых шагов. Обесточивание не должны влиять на базовые жизненные потребности людей,
– пояснил Федоров.