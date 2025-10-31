Бронирование от мобилизации в ноябре: с какими профессиями не призовут на службу

С ноября в Украине отдельные категории работников могут рассчитывать на бронь от мобилизации. От службы временно могут освободить людей, которые заняты на критически важных должностях, в оборонных предприятиях и органах правопорядка.

Возможность бронирования работников некоторых профессий связана с их важностью. Об этом рассказывает 24 Канал.

Какие профессии предусматривают бронирование?

Бронь от мобилизации касается преимущественно работников прокуратуры, полиции, ГСЧС, оборонных предприятий и тех, кто сотрудничает с Министерством обороны. Работодатель сам решает, кого из сотрудников забронировать, и оформляет соответствующие документы.

Проверить наличие бронирования можно через ТЦК, онлайн приложение Резерв+ или в кадровой службе на работе.

Как забронироваться, если пришла повестка?

Если повестка поступила, когда бронь уже есть, необходимо обратиться в ТЦК с документами, подтверждающие бронирование. Такое действие поможет избежать статуса "в розыске" и возможного штрафа.

Статус розыска можно изменить только оплатив штраф и обратившись в ТЦК – информация должна обновиться за 72 часа. Только после этого можно пробовать оформлять бронирование через Дию.

Можно ли забронировать нарушителей воинского учета?

Напомним, что в октябре Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому предприятия могут временно бронировать мужчин, которые:

находятся в розыске;

не обновили свои данные в ТЦК;

не имеют военно-учетных документов.

В то же время продолжительность такой отсрочки не может превышать 45 календарных дней и предоставляется только один раз в год. Проходить ВВК для получения бронирования не обязательно, но некоторые государственные предприятия все равно делают это обязательным требованием. В случае получения брони до повестки решение можно обжаловать.

Что известно о новых правилах мобилизации?