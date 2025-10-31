Бронювання від мобілізації у листопаді: з якими професіями не призвуть на службу

З листопада в Україні окремі категорії працівників можуть розраховувати на бронь від мобілізації. Від служби тимчасово можуть звільнити людей, які зайняті на критично важливих посадах, в оборонних підприємствах та органах правопорядку.

Можливість бронювання працівників деяких професій пов'язана із їх важливістю. Про це розповідає 24 Канал.

Які професії передбачають бронювання?

Бронь від мобілізації стосується переважно працівників прокуратури, поліції, ДСНС, оборонних підприємств та тих, хто співпрацює з Міністерством оборони. Роботодавець сам вирішує, кого зі співробітників забронювати, і оформлює відповідні документи.

Перевірити наявність бронювання можна через ТЦК, онлайн додаток Резерв+ чи у кадровій службі на роботі.

Як забронюватись, якщо прийшла повістка?

Якщо повістка надійшла, коли бронь уже є, необхідно звернутись до ТЦК із документами, що підтверджують бронювання. Така дія допоможе уникнути статусу "у розшуку" та можливого штрафу.

Статус розшуку можна змінити лише сплативши штраф та звернувшись до ТЦК – інформація має оновитись за 72 години. Лише після цього можна пробувати оформлювати бронювання через Дію.

Чи можна забронювати порушників військового обліку?

Нагадаємо, що у жовтні Верховна рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким підприємства можуть тимчасово бронювати чоловіків, які:

перебувають в розшуку;

не оновили свої дані в ТЦК;

не мають військово-облікових документів.

Водночас тривалість такої відстрочки не може перевищувати 45 календарних днів і надається лише один раз на рік. Проходити ВЛК для отримання бронювання не обов'язково, але деякі державні підприємства все одно роблять це обов'язковою вимогою. У разі отримання броні до повістки рішення можна оскаржити.

Що відомо про нові правила мобілізації?