Нужно ли проходить ВВК, чтобы получить бронь от мобилизации
23 декабря, 22:17
Нужно ли проходить ВВК, чтобы получить бронь от мобилизации

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Прохождение ВВК не является обязательным условием для оформления бронирования от мобилизации.
  • Процедура направления на ВВК не применяется, если лицо имеет инвалидность, действительную отсрочку от мобилизации, или статус "призывника".

Иногда в ТЦК просят военнообязанных пройти военно-врачебную комиссию. Хотя закон во время войны не всегда этого не требует.

Нужна ли ВВК для получения бронирования, объяснил военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Нужно ли ВЛК для получения брони?

По словам специалиста, ВВК не является обязательным условием для оформления бронирования от мобилизации. Для получения брони военнообязанный должен:

  • работать на критически важном предприятии с правом бронирования;
  • состоять на учете в ТЦК и СП;
  • обновить военно-учетные данные в "Резерв+";
  • не находиться в розыске ТЦК (то есть не иметь нарушений правил воинского учета).

Юрист также рассказал, что процедура направления на ВВК не применяется, если:

  • лицо имеет инвалидность любой группы;
  • военнообязанный имеет действительную отсрочку от мобилизации:
  • лицо имеет статус "призывник";
  • лицо исключено с воинского учета;
  • человек временно непригоден к военной службе. Если заключение ВВК действует 6 – 12 месяцев, повторно проходить медосмотр не нужно, пока не истечет срок.

